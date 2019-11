Eventos alteram tráfego de veículos neste feriadão em Salvador; veja locais

Atenção, motoristas! Para permitir a realização de eventos em Salvador, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) fará alteração no tráfego de veículos em bairros da cidade entre esta sexta-feira (15) e domingo (17). No feriado da Proclamação da República, os bairros de Santa Cruz, Pau da Lima, Centro Histórico, Bonfim, Engenho Velho da Federação e Lobato terão o tráfego regular de veículos modificado.

Já no final de semana, Cajazeiras, São Caetano e Mussurunga são alguns dos locais onde será necessário mudanças no tráfego, com o objetivo de promover maior segurança aos participantes dos eventos. Confira abaixo mais detalhes.



CAMPEONATO BRASILEIRO DE ORIENTAÇÃO SPRINT – CENTRO HISTÓRICO E BONFIM

O evento está programado para ocorrer na sexta-feira e no sábado na região do Centro Histórico e Bonfim. Na sexta, das 7h às 17h, haverá interdição do tráfego de veículos na Rua da Oração, no trecho entre o Largo do Terreiro de Jesus e a Rua do Bispo. Também na sexta, das 14h às 17h, o tráfego de veículos será interditado no Largo do Terreiro de Jesus, entre a Catedral Basílica de Salvador e a Faculdade de Medicina da Bahia. Para isso, a Rua das Portas do Carmo e a Rua da Saldanha terão sentido duplo de tráfego neste período.

Das 13h às 13h de sexta, agentes de trânsito farão o controle do tráfego, auxílio na travessia de pedestres, e fiscalização para coibir a incidência de estacionamento irregular na Praça da Sé, Largo do Terreiro de Jesus, Rua Chile, e na Ladeira da Praça; e das 7h às 11h de sábado, o mesmo acontecerá no Largo do Bonfim, Ladeira do Bonfim, Rua Baden Powel, e na Rua Teodósio Rodrigues de Faria.



CAMINHADA PROFÉTICA – SANTA CRUZ

Nesta sexta-feira, durante a Caminhada, haverá a interdição progressiva do tráfego de veículos a partir das 14h, em uma faixa de tráfego, na Rua Onze de novembro, com saída em frente à Igreja Adventista do 7º dia, e na Rua do Futuro, com a chegada no campo do Bariri.



XV CAMINHADA CONTRA A VIOLÊNCIA, O ÓDIO RELIGIOSO E PELA PAZ - ENG. VELHO DA FEDERAÇÃO

Nesta sexta, haverá a interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 14h, em uma faixa de tráfego, na Praça Mãe Ruinhó (Saída no Final de Linha), Rua Apolinário de Santana, Av. Cardeal da Silva, Av. Anita Garibaldi, Praça Lord Cockrane, Av. Anita Garibaldi, Av. Vasco da Gama, Ladeira Manoel Bonfim, e novamente na Praça Mãe Ruinhó (Chegada no Final de Linha).



MARCHA PARA JESUS - PAU DA LIMA

Para o evento que acontece nesta sexta-feira, a Transalvador irá interditar progressivamente o tráfego de veículos, a partir das 14h, na Travessa São José de Pau da Lima (Saída na Igreja Assembléia de Deus), Rua Ten. José Nelson de Almeida, Rua Dr. Arthur Gonzales, e Rua São Marcos (Chegada em frente a Igreja Assembleia de Deus e Igreja Universal).



CUBRA-ME, MARCHA PELAS CRIANÇAS - LOBATO

Para permitir a realização da Caminhada, o tráfego de veículos será interditado progressivamente, a partir das 15h desta sexta-feira, na Rua Península do Joanes (Saída no Colégio CPM), Rua Voluntários da Pátria, Travessa Voluntários da Pátria, Rua Damião Barbosa, Rua Aterro Joanes, e Rua Damião Barbosa (Chegada mercado Bom Trino e Igreja IBM).



ENCONTRO DA PAZ - LOBATO

Durante a caminhada que acontece neste sábado, haverá interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 15h, em uma faixa de tráfego das seguintes vias: Rua Aterro do Joanes (Saída na 14ª CIPM), Rua Damião Barbosa (Chegada na Igreja Assembléia de Deus – Adesal).



CAMINHADA DA PAZ DA JUVENTUDE - MUSSURUNGA

Durante o evento, que acontece neste domingo, será feita a interdição progressiva no tráfego de veículos, a partir das 7h, na Rua Prof. Rubéns Soares (saída na Igreja Católica Maria de Nazaré/Setor J), Rua Prof. Plínio Garcês de Sena, e na Rua Nelsom Antônio Daiha (chegada na Igreja Católica Paróquia de São João Evangelista/ Setor D).



PARADA LGBT QI+ - CAJAZEIRAS IV E V

Para o evento, que acontece neste domingo (17), a Transalvador irá interditar progressivamente o tráfego de veículos, das 13h às 19h, na Rotatória de Cajazeiras IV (saída), Rua Álvaro da França Rocha, Rotatória de Cajazeiras V, Rua Deputado Herculano Menezes, e Rua Deputado José Amando (chegada na Praça).



BLOCO AS SETE MULHERES E MAIS ALGUMAS – SÃO CAETANO

A partir das 13h deste domingo, a Transalvador fará a interdição progressiva do tráfego de veículos, em uma faixa de tráfego, no Largo da Argeral (Saída nas imediações do Supermercado Bom Preço), Estrada de Campinas, Rua Promotor Rapold Filho, Rua Higino Teixeira, Rua José Tibério, e na Rua Benedito Jaqueira (Chegada Largo da Boa Vista de São Caetano / Mercado Novo Horizonte.