O Espaço Gastronômico Bahia Gourmet, dentro da Fenagro 2019, conta com um Festival de Queijos e Vinhos a partir das 16h desta sexta (29). O stand terá a participação do chef Stéphane Aebischer em aula-show, além de degustação de rótulos da Chapada Diamantina e Vale do São Francisco.

Os laticínios, por sua vez, são de Morro do Chapéu (BA). A entrada na feira, que acontece até domingo (1º) no Parque de Exposições de Salvador, custa R$ 10; mas a degustação no espaço é gratuita.

Eventos de vinho marcam sexta-feira em Salvador

Também na capital baiana, a Adega Bianchetti volta a realizar nesta sexta-feira (29) uma 'Noite de Vinhos' no Restaurante Sal e Brasa (R. Carimbamba, 927, Pituaçu). O evento, que começa às 19h30, contará com uma apresentação do novo rótulo da vinícola orgânica do Vale do São Francisco, um varietal da uva Petite Syrah.

Além dele, serão degustados exemplares de Tempranillo, Barbera, Cabernet Sauvignon e os espumantes Brut e Moscatel. Todos harmonizados com o rodízio e um buffet de queijos e saladas. A entrada custa R$ 110 por pessoa e R$ 190 casadinha. Para mais informações, ligue (71) 99612 9616.