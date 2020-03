Eventos em Salvador são cancelados por causa da chuva; confira

A chuva forte que cai em Salvador afeta a rotina da cidade. Alguns eventos que estavam marcados para este sábado foram cancelados devido ao mau tempo.

Um deles foi a primeira edição do Rede Bahia na Praça, um mutirão organizado pela emissora, que aconteceria durante todo o dia. Uma nova data para o evento deve ser divulgada em breve.

O evento estava previsto para acontecer no Mercado Iaô (Praça General Osório, número 33), no bairro da Ribeira. Seriam realizados atendimentos gratuitos nas áreas de saúde, cuidados com a beleza e atividades de lazer.

O SSA Boa Praça, marcado para acontecer na Praça Nossa Senhora da Assunção, também foi adiado pela organização do evento. Agora, a feira vai acontecer no próximo fim de semana, nos dias 14 e 15 de março.

A Borracharia também adiou o evento que aconteceria na madrugada deste sábado, com o DJ Roger N'Roll.