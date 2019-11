Éverton Sena jogou em 9 dos 10 triunfos do Vitória na Série B

Éverton Sena é um dos nomes que deu certo no Vitória em 2019. Mesmo quando a fase era ruim, o zagueiro que chegou ao clube em abril acumulou boas atuações e foi um porto seguro para a defesa rubro-negra.

A presença do capitão de 28 anos se tornou benéfica para jogadores pressionados pela torcida, como Ramon, e para jovens como Léo Gomes e Rodrigo Andrade, que também tiveram suas rusgas com as arquibancadas.

A boa fase de Éverton Sena não se limita ao setor defensivo. Além de ser o 3º do time com mais bloqueios de finalizações com direção ao gol, com 17 em 27 jogos, segundo o site Footstats, o xerife ainda apronta no ataque: com quatro gols marcados, ele só está atrás dos centroavantes Anselmo Ramon e Jordy Caicedo, com seis gols cada, e dos igualmente ofensivos Wesley e Felipe Gedoz, dupla que tem, cada um, cinco gols anotados.

“A gente vem se dedicando muito, trabalhando forte. A bola parada está decidindo muitas partidas. A gente está se concentrando nisso, defensivamente e ofensivamente. Na minha carreira, é o ano que mais fiz gols. Tenho quatro e estou bastante feliz”, disse o zagueiro em entrevista ontem, no Barradão, antes do embarque do elenco para Minas Gerais.

Um número em especial dá uma boa dimensão da importância de Éverton Sena para o time do Vitória: dos 10 jogos que o Leão venceu na Série B, o defensor esteve em campo em 9. O camisa 14 só não estava em campo no jogo contra a Ponte Preta, no primeiro turno. O Vitória venceu por 2x0, no Barradão naquele dia que a zaga foi composta por Ramon e Bruno Bispo.

Ao todo, Éverton Sena disputou 27 partidas com a camisa vermelha e preta. Além dos 9 triunfos, esteve em campo noutros 8 empates e 10 derrotas.

Contra o América-MG, na próxima sexta-feira (15), Éverton Sena é nome certo na escalação do técnico Geninho. O rubro-negro tem apenas 0,1% de chances de queda para a Série C, conforme levantamento do site Probabilidades no Futebol, vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Caso vença o Coelho na Arena Independência, esse número fica zerado de uma vez por todas.

