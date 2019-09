Everton Sena retorna ao elenco rubro-negro após cumprir suspensão

Nos últimos dez dias, o Vitória enfrentou uma maratona de quatro jogos em sequência. No último deles,o rubro-negro empatou em 0x0 contra o Botafogo-SP, dentro do Barradão.

Sem tempo para descanso, já neste sábado (31) o elenco se reapresentou na Toca do Leão. De fato, não há tempo a perder: já na próxima terça-feira (2) o time tem um confronto decisivo contra o Vila Nova, fora de casa. O time goiano é o primeiro na zona de rebaixamento, com os mesmos 21 pontos do Vitória.

Para o próximo cotejo, Carlos Amadeu ganha o retorno do zagueiro Everton Sena, que cumpriu suspensão automática na última partida. Por outro lado, o treinador segue sem o lateral direito Van, com edeme na coxa, e sem o goleiro Martín Rodriguez. A dupla deve ser substituída por Matheus Rocha e Ronaldo, respectivamente.

O Vitória embarca para Goiânia já no próximo domingo (1) e por lá finaliza sua preparação para o jogo. A partida acontece no Serra Dourada, às 19h15.