Everton Sena sobre o Bragantino: 'É um jogo bastante decisivo'

O Vitória segue a preparação para enfrentar o vice-líder da Série B. Na sexta-feira (31), às 21h30, o rubro-negro recebe o Bragantino, no Barradão. A partida é válida pela 6ª rodada da competição. A equipe de Bragança Paulista soma 10 pontos. Já o rubro-negro amarga a zona de rebaixamento, em 18º, com quatro pontos.

O elenco do Vitória treinou nesta terça-feira (28) na Toca do Leão. Os titulares no jogo contra o Atlético-GO fizeram um trabalho na academia. Os reservas realizaram um coletivo contra a equipe sub-23. Caíque, Van e Carlos intensificaram os treinos físicos.

"Todos estamos incomodados. Não queremos estar nessa situação, na zona de rebaixamento. Nosso pensamento e desejo é estar lá em cima, brigando entre os quatro. Hoje a gente se encontra na zona, mas, passo a passo, a gente vai evoluindo. No final do ano, vamos comemorar nosso acesso", prometeu o capitão Everton Sena, autor do gol que garantiu o empate em 1x1 com o Atlético-GO, domingo (26), em Goiânia.

"Quatro jogos, dois gols. Estou bastante feliz. A oportunidade que os zagueiros têm são mais nas faltas laterais, escanteios. Não fiz muitos gols no começo da carreira. No ano passado, fiz dois gols. Este ano, no começo da Série B, já são dois gols. Estou muito feliz", comentou o zagueiro, que está focado no duelo com o Bragantino.

"Jogo bastante decisivo, importante para nós. Vai ser um jogo difícil, adversário muito qualificado, mas a gente sabe de nossa capacidade também. Estamos evoluindo jogo a jogo, treino a treino. Começamos a semana forte para, chegar no dia do jogo e fazer um grande jogo".

O time terá o reforço do atacante Ruan Levine, que divide a artilharia do Leão com Everton Sena. O atacante Felipe Garcia seguiu fazendo tratamento da contusão na coxa direita. Após completar os exames médicos, o atacante Wesley, recém-chegado do Palmeiras, fez um treino físico.