Everton Sena: 'vamos buscar a terceira vitória seguida em casa'

Contra o Paraná o Vitória terá o retorno de um dos seus jogadores mais regulares nesta Série B. O zagueiro Everton Sena, titular de dez jogos na competição, recuperou-se de uma lesão muscular e será titular na zaga ao lado de Ramon.

O duelo será neste sábado (10), às 19h, no Barradão, pela 15ª rodada da Série B. O Leão está na lanterna da competição, com 11 pontos.

O defensor, que chegou a ser capitão do rubro-negro antes da lesão, perdeu as três últimas partidas - triunfo sobre a Ponte Preta por 2x1, empate em 1x1 com o Figueirense e derrota por 1x0 para o Brasil de Pelotas.

"A gente fica bastante triste pela lesão. Não queria ficar de fora, queria ajudar meus companheiros em campo. Mas infelizmente aconteceu e tive que ficar três jogos de fora. Graças a Deus estou voltando e estou muito feliz. Espero voltar na mesma pegada e ajudar o time a sair dessa situação", disse.

Everton se lesionou no primeiro tempo da derrota por 3x1 para o Londrina, no dia 23 de julho. Ele voltou a treinar com o grupo na última quarta-feira (7). Além de reencontrar o clube na lanterna, teve uma outra surpresa: a mudança de técnico.

Saiu Osmar Loss, comandante que lhe entregou a braçadeira de capitão, e chegou Carlos Amadeu. "É um cara que conhece bastante o clube e que veio nos dando força, dizendo que era para a gente acreditar, que a gente é capaz, que tudo é possível. Estamos confiantes em fazer uma grande partida", disse.

Jogando em casa, o rubro-negro tem um número a seu favor, e que Everton fez questão de lembrar. O Vitória ganhou as duas últimas partidas em casa, sobre o Criciúma (2x0) e Ponte Preta (2x1). Agora, vai atrás do terceiro resultado positivo.

"Temos duas vitórias seguidas em casa. Se a torcida vier nos ajudar será um incentivo a mais. Junto com a gente, lutando, a gente fica com um gás a mais para dar dentro de campo. Será um jogo importante, trabalhamos bem, vamos em busca de mais uma vitória, a terceira consecutiva dentro de casa", completou o zagueiro.