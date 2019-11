Ex-affair de Anitta, MC Rebecca abre o jogo sobre briga da cantora com Ludmilla

A funkeira MC Rebecca falou pela primeira vez sobre a polêmica briga entre Ludmilla e Anitta. A cantora, que foi apadrinhada por Ludmilla no início da carreira, disse que “não quer se meter” na treta.

“Eu não me meto na briga dos outros, mas acho que elas têm que se resolver. O público acaba inflando essas coisas. Estamos vivendo um momento em que as mulheres precisam se unir”, disse Rebecca, que está fazendo a primeira turnê na Europa, em entrevista ao jornal Extra.

“As duas me inspiram por serem mulheres que conseguiram reescrever suas realidades. Sei que não é só de brilho que a nossa carreira vive”, continuou a artista, que estará em uma colaboração com Anitta, no single Combate.

Vale lembrar que Rebecca, que se tornou conhecida por uma música composta por Ludmilla, Cai de Boca, já teve um affair com Anitta. Segundo a própria Anitta, as duas já trocaram beijos.