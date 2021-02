Ex-arquiteto conquista mercado internacional com cerveja artesanal

O empreendedorismo surgiu de uma forma um tanto despretensiosa na vida do arquiteto Gustavo Martins, 38 anos. Há dez anos, ele tinha como hobby a produção de cerveja artesanal para o próprio consumo, além de dividir com os amigos. A qualidade do produto era elogiada e começaram incentivar que ele buscasse uma profissionalização em cerveja artesanal. A premiação em um concurso de produção caseira de cerveja, a Bier Hub, foi o incentivo que faltava para que a produção ganhasse o status de comercial.

Há cinco anos, ele decidiu se envolver no sonho e transformá-lo num negócio. Esse mês, a cervejaria MinduBier comemora o fato de que a cerveja baiana ganhará outras praças de comercialização. Inicialmente na Holanda e, depois, por toda a Europa. “Fora da Bahia, temos uma parceria com a cervejaria Dádiva, em São Paulo, e a Het Bierloket, que abriu os horizontes para uma comercialização internacional”, conta o empresário.

Gustavo Martins fala dos planos da MinduBier para 2021 e um pouco sobre o mundo das cervejas artesanais, além da meta de estabelecer novos lançamentos mensais na cervejaria.

Vale lembrar que os produtos da MinduBier podem ser encontrados em mais de 80 estabelecimentos em Salvador, tem pontos de venda pela Bahia e, com o acordo com a Dádiva, por todos os estados do Brasil. O preço médio varia entre R$ 20 a R$ 35. A cervejaria tem uma loja física junto ao Coreto Criativo, no Shopping da Bahia, além de serviços de entrega.

