Ex-assessor de deputado federal baiano é preso acusado de extorsão

O ex-assessor do deputado federal Abílio Santana (PSC-BA), Dejardes Cézar da Silva Filho, foi preso em flagrante pelas Polícias Civil e Militar em uma ação conjunta, na Estrada do Coco, nesta quarta-feira (20). O homem é acusado de extorsão mediante chantagem, crimes digitais e associação criminosa contra o parlamentar. Também foi indiciada outra ex-assessora, identificada como Damares Silva.

Informações divulgadas pela assessoria do deputado afirmam que Dejardes Cézar pediu R$ 300 mil ao deputado para não divulgar na rede social um vídeo da ex-assessora Damares, que acusava o parlamentar de ter cometido abuso sexual. O caso foi registrado na 26ª Delegacia Territorial da Polícia Civil, localizada em Catu de Abrantes, região metropolitana de Salvador, na Bahia.



“Não me renderei a ameaças, calúnias e jogo baixo de quem quer que seja. Sou um homem de bem e repudio veementemente essas atitudes criminosas do ex-assessor Dejardes, que de maneira covarde tentou me extorquir com a ameaça de vídeos mentirosos”, diz o deputado por meio de nota.