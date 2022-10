Ex-atacante do Vitória, Aldair morre após meses de luta contra câncer

Ex-jogador do Vitória, Aldair da Silva morreu nesta sexta-feira (21), após perder a batalha contra um câncer de pele em estado avançado, que se deslocou para o cérebro. O ex-atacante estava internado no Hospital São José, em Joinville (SC), mas não resistiu. Ele tinha 30 anos.

Aldair passou brevemente pela Toca do Leão, em 2010. Participou de três jogos na Copa do Nordeste daquele ano, na campanha que rendeu ao Vitória o tetra do torneio.

O ex-atleta descobriu a doença em maio deste ano e, com o diagnóstico de melanoma metástatico, estágio mais avançado do câncer de pele, pendurou as chuteiras para tratar a doença. O tumor se deslocou para o cérebro, e Aldair chegou a promover uma campanha de doação nas redes sociais para arrecadar fundos para o tratamento, que teria quatro ciclos de R$ 60 mil cada.

O ex-jogador ficou internado por 20 dias no Hospital São José em setembro, por conta da doença atingir o cérebro. Desde que recebeu alta, realizava tratamento com radioterapia para a retirada do tumor.

Segundo o site G1, o ex-atacante deu entrada mais uma vez no hospital no sábado (15) por causa de uma pneumonia. Mas teve outras complicações em razão do câncer e não resistiu.

Aldair iniciou nas categorias de base do Joinville. Pelo clube, foi campeão da Série C de 2011. Fez carreira por clubes de Santa Catarina, onde também passou por Brusque, Metropolitano, Camboriú, Concórdia e Nação, o último time da carreira.