Ex-ator da Globo vende fotos nu na internet: 'Uns chamam de nude, eu chamo de arte'

Marlon Shuck fez sucesso em 2012 na novela adolescente Malhação, onde viveu Pepê. Após sair da telinha, ele resolveu apostar numa outra atividade para se sustentar: vender fotos íntimas na internet.

Para isso ele criou uma conta no OnlyFans, site onde as pessoas precisam pagar para ter acesso ao conteúdo postado. A quantia cobrada pelo ator é de R$ 104 por mês.

Marlon, que também pôde ser visto na novela "Deus salve o Rei", dá uma amostra grátis de seu conteúdo em seu perfil no Twitter. Por lá, há imagens do ator segurando uma toalha ou no banho, por exemplo.

"Alguns chamam de nude, eu chamo de arte", descreve ele, sobre uma das postagens para assinantes.

Marlon integrou o elenco de "Malhação - Geração Brasil". O jovem é gaúcho, mas não mora mais no Rio Grande do Sul. No Instagram, as publicações dele não seguem a mesma linha: costuma postar imagens de trabalho, ensaios de moda e fotos com pessoas próximas.