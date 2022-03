Ex-Bahia, Gustavo Blanco é apresentado pelo Vitória: 'Eu gosto da pressão'

As lesões ficaram no passado. É o que garante Gustavo Blanco. Novo reforço do Vitória, o volante se diz pronto para defender as cores vermelha e preta na Série C do Brasileiro. "Tive uma sequência de lesões que me atrapalharam bastante. Infelizmente, eu fiquei muito tempo parado. Isso dificultou. Mas agora eu estou 100% e isso ficou para trás. Eu vim para o Vitória para ter uma sequência de jogos e ajudar o time a subir para a Série B", afirmou o jogador de 27 anos, que entrou em campo seis vezes na atual temporada.

O melhor momento da carreira de Blanco aconteceu em 2018, com a camisa do Atlético-MG. Porém, nesse mesmo ano, ele lesionou o ligamento do joelho esquerdo. Precisou passar por duas cirurgias e só voltou a jogar em 2020, já pelo Goiás. Vestiu também a camisa do Fortaleza antes de seguir para o Londrina, clube com o qual rescindiu para assinar com o Vitória. Ele ainda pertence ao Galo, mas foi emprestado ao Leão até o fim da temporada. "Tenho um carinho muito grande pelo Atlético, mas hoje meu pensamento é só aqui no Vitória. Meu foco é 100% aqui. Estou muito feliz".

Antes de chegar a Minas Gerais, chamou atenção no Bahia. Nascido em Salvador, Gustavo Blanco foi revelado pelo Esquadrão. "Quando eu saí daqui eu era um menino, hoje estou retornando um homem. Estou muito contente com essa oportunidade. Fui muito feliz lá em Minas, mas meu coração é daqui de Salvador, quando chego nessa cidade eu sou muito feliz. Estou muito motivado para jogar aqui, para voltar a fazer o que eu gosto, que é estar dentro de campo".

O volante também não se exime da rivalidade inerente aos clubes do seu passado e presente. "Por eu ter passado pelo rival, costumo dizer que eu sei da responsabilidade que é estar aqui. A gente que vive do futebol sabe que o Vitória não é time de estar na Série C. O Vitória é time para estar na Série A. Por toda a estrutura e história que tem. Eu sei da responsabilidade que é estar aqui, da pressão. Mas eu gosto da pressão. Quem sonha em jogar futebol, sonha em jogar grandes jogos e vestir camisas pesadas" afirmou.

Blanco já está apto a vestir a camisa do Vitória. Regularizado, ele iniciou os treinamentos na Toca do Leão no último sábado (26) e vai encarar a concorrência principalmente de Eduardo e Alan Santos, jogadores que estão ocupando o papel de segundo homem de meio-campo do time até esse momento da temporada.