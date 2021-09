Josy Oliveira, famosa por participar do BBB 9, morreu aos 43 anos, neste domingo (5), em São Paulo. De acordo com o G1, ela foi vítima de um acidente vascular cerebral (AVC) durante uma cirurgia para tratar de um aneurisma, que descobriu no final de 2020.

Mineira de Juiz de Fora, Josy era formada em psicologia, mas se dedicou à carreira de cantora após a participação no reality show. Ela era casada e deixou um filho.