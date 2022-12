Ex-BBB Gizelly Bicalho sofre acidente, e carro é arremessado na Bahia

Gizelly Bicalho sofreu um acidente de carro quando estava na estrada, rumo a Itamaraju, na Bahia. A ex-BBB e os demais foram arremessados do automóvel ao passar por um buraco e acabaram batendo contra um caminhão que não conseguiu frear. Ninguém se feriu.

"Mais um livramento de Deus, mais um milagre. Deus é pai!! Maria passa na frente e meu anjo da guarda sempre ao lado, contou a ex-BBB aos seguidores em seu Instagram nesta quinta-feira (29).

Gyzelle sofreu acidente na Bahia (Foto: Reprodução)

"Estrada do Prado para Itamaraju, muitos buracos, direção super segura e bem devagar, mas, quando estávamos passando nesse buraco fomos surpreendidos com esse caminho no nosso fundo que não conseguiu frear e fomos arremessados, mas ninguém me feriu", escreveu ela.

"Que livramento!", disse uma seguidora. "Deus seja louvado", escreveu outra fã.

