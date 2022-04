Ex-BBB Rodrigo Mussi sofre grave acidente de carro em São Paulo

O ex-BBB Rodrigo Mussi sofreu um acidente de carro nesta quinta-feira (31) em São Paulo. A informação foi confirmada pelo perfil oficial dele no Twitter. O acidente aconteceu na madrugada, na Marginal Pinheiros, quando o motorista por aplicativo cochilou e bateu em um caminhão carregado com soja. O estado de saúde do artista é considerado delicado. Ele passa por cirurgia na perna e na cabeça.

Segundo o Bom Dia SP, Rodrigo estava no banco de trás do veículo e não usava cinto de segurança no momento do acidente. Ele foi arremessado para frente do carro. Rodrigo foi socorrido inconsciente para o Hospital das Clínicas. No local do acidente, a polícia informou ao repórter do Hora1 que o passageiro teve fraturas múltiplas, traumatismo craniano e foi socorrido em estado grave.

"A corrida apareceu pra mim no aplicativo, peguei ele no Presidente Altino e vim trazer para a Consolação. Aqui no meio da marginal eu só vi o airbag na minha cara. Provavelmente devo ter dado uma cochilada, sono, alguma coisa e infelizmente teve esse acidente", disse o motorista Kaique Reis em entrevista ao Bom Dia SP. Kaique estava com cinto e não se machucou.





REPORTAGEM DA GLOBO DIZ QUE O MOTORISTA DO CARRO DO RODRIGO MUSSI DORMIU NO VOLANTE !!! pic.twitter.com/NxmlAieQxW — MattyBala ???????? (@MattyBala) April 1, 2022

Na noite desta quarta-feira (30), o ex-BBB esteve no estádio do Morumbi para assistir ao primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, entre São Paulo e Palmeiras. No Instagram, ele comemorou a vitória time por 3x1 ao lado do também ex-BBB Guilherme Napolitano.