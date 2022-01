Ex-BBBs Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach anunciam noivado

Os ex-BBBs Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach vão casar. No primeiro dia do ano, os dois anunciaram a novidade nas redes sociais. A baiana postou uma foto em que aparece de mãos dadas com Jonas, com destaque para o anel de noiva. "SIMMMM, vamos casar", escreveu.

Os dois estão juntos há cinco anos. Vários amigos e fãs aproveitaram para parabenizar os dois. "Que lindos! Deus abençoe cada vez mais", escreveu a também ex-BBB Vivian Amorim.

Mari contou nos stories que o pedido foi feito no Réveillon. "Meu Deus. Eu vou casar. Gente, eu fui pedida em casamento. Meu Deus. Eu sou sua noiva agora. Te amo, amor", disse.