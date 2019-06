Ex-cantor mirim é morto esfaqueado pelo melhor amigo

Participante do extinto programa Talentos Brilhantes, do SBT, o ator e cantor Kalil Taha, 26, foi morto com 20 facadas dadas pelo melhor amigo. O assassinato aconteceu na zona norte de São Paulo.

O crime ocorreu no último dia dia 30 e ganhou visibilidade após a entrevista da a mãe de Kalil, Cláudia, ao programa Balanço Geral, na Record TV, nesta terça-feira (18).

"É muito triste ter que enterrar um filho. Ele foi levado de uma forma cruel, sanguinária. Não quero que a imagem do meu filho seja manchada", afirmou a mãe, dizendo que o filho e o assassino eram amigos e frequentavam o mesmo grupo de louvor na igreja.

Segundo o a delegacia que investiga o caso, o crime foi premeditado, pois a vítima e o amigo tinham combinado de se encontrar. Uma das linhas de investigação é a de que Kalil Taha soubesse sobre algo que poderia comprometer o assassino.

De acordo a polícia, Kalil Taha foi esfaqueado pelo amigo dentro do carro da vítima. Na sequência, seu corpo foi colocado dentro do porta-malas do veículo. Com o término do combustível, o acusado foi até a delegacia, onde confessou o crime. Ele indicou onde havia deixado o carro. O caso foi registrado como homicídio simples.

Kalil Taha fez sucesso quando criança e já trabalhou ao lado de famosos. Além do programa Talentos Brilhantes, que era comandado por Moacyr Franco, ele trabalhou com Faustão, Xuxa, Eliana, Celso Portiolli e Raul Gil.