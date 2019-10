Ex-Chiquititas posa com bumbum de fora em praia de nudismo; veja

Intérprete de Cris, uma das personagens mais marcantes da novela infantil ‘Chiquititas’, a atriz Francis Helena Cozta, hoje com 34 anos, causou no Instagram ao publicar uma imagem completamente nua, ao lado do marido, Leandro Faria.

Antes da imagem que surpreendeu os fãs, tirada na famosa praia de naturismo de Tambaba, na Paraíba, ela aparece com roupa de banho. A foto sem roupa vem logo depois, na galeria da mesma postagem.

“Desconectar-se para encontrar-se. É preciso sair da ilha para vê-la. É suave e natural. Ah, Paraíba… Como te amamos!”, escreveu Francis Helena ao comemorar a curtição na praia nordestina.

Atualmente, Francis Helena tem seu trabalho no meio artístico mais voltado para o teatro. Ela mantém amizade com Fernanda Souza e Aretha Oliveira, que viveram Mili e Pata na versão mais famosa de ‘Chiquititas’, no SBT.