Ex-colegas na Ufba, Jean Wyllys e Wagner Moura mandam recado a amiga

Juntos na Alemanha para participar do Festival de Cinema de Berlim, o ex-deputado Jean Wyllys e o ator e diretor Wagner Moura relembraram a época em que eram colegas na Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (Facom-Ufba).

Eles se encontraram após a apresentação do filme ‘Marighella’, de Moura, no evento, e mandaram um recado para outra colega dos tempos de faculdade, a jornalista e atriz teatral Jussilene Santana, baiana que atualmente mora no Rio de Janeiro, mas não pôde participar do evento na capital alemã.

Em vídeo, gravado na sexta-feira (15), os dois enviaram saudações à atriz. “Jussi! Ô, Jussi! Cadê você?”, perguntam ambos, nos bastidores do festival, com outros amigos.

Jussilene foi a responsável por postar o vídeo e explicar o motivo da ausência. “Só não fui para Berlim porque achava que hoje iria estar fazendo uma prova de um concurso! (...) E daí é que não fui classificada para fazer a tal prova! Amo Vocês também, amigos! Me esperem! Logo vamos fazer uma reunião completa da diretoria do Instituto Martim Gonçalves. Só lembro da gente no fundão da sala de Setaro, Cinema 1 e 2. Vai, Facom! Tum Tum. Ele tá morrendo de orgulho lá no céu”, comenta ela, ao lembrar as aulas do professor de Cinema da Facom, André Setaro, falecido em 2014. Assista!

Em outro vídeo gravado na festa de gala do festival, Wyllys, que não assumiu o cargo de deputado federal devido a ameaças de morte e deixou o país, cumprimenta Moura com um beijo na boca e um longo abraço, enquanto os presentes aplaudiam Wyllys.

‘Marighella’ marca a estreia de Wagner Moura na direção de um longa e conta a história do guerrilheiro de extrema esquerda baiano Carlos Marighella, morto pela ditadura militar.

Sob protestos contra o governo atual, a obra que teve Salvador como uma das principais locações ainda não tem data de estreia no Brasil.

A própria Jussilene explica a situação, na postagem do vídeo. “Estou organizando uma lista de quem tem interesse em assistir Marighella. A estreia no Brasil não está garantida mas queremos que o filme saia o quanto antes. É um problema porque as distribuidoras não têm data, têm medo da reação do governo. Público interessado por favor me contatem por email junesantana@gmail.com”, conclui ela.

Sem casa

Ex-deputado federal pelo Psol, Jean Wyllys afirmou nessa segunda-feira (18) que não tem onde morar em Berlim e que está vivendo com a ajuda de amigos. Ele falou em entrevista coletiva sobre sua situação desde a saída do Brasil, no fim de janeiro.

Segundo o Uol, Jean disse que está na Alemanha para procurar uma bolsa de doutorado em uma universidade local. "Estou em Berlim, não tenho moradia, conto com ajuda de amigos. Ainda não tenho um novo trabalho. Provavelmente vou me inscrever em um programa de doutorado, para fazer doutorado. Existem conversas com instituições que podem me receber como pesquisador, como professor visitante. Existem conversas com diferentes instituições mas ainda não há nada acertado", relatou nessa segunda.

Na coletiva, Wyllys ainda fez duras críticas à política de segurança defendida pelo governo Bolsonaro. Para ele, este seria um primeiro passo para legitimar a violência contra minorias e uma futura repressão a opositores.

"A única coisa proposta claramente ao país foi um programa de segurança pública oferecido por Sergio Moro que quer legalizar o que a polícia brasileira já faz todos os dias, que é matar pessoas. A polícia brasileira já é campeã de assassinatos de pobres e pretos no Brasil. E os policiais saem impunes desses crimes", declarou ele, que ainda contou que teve oferta de asilo político por parte do governo da França, mas que não pretende aceitar.

“Há outras pessoas que precisam de asilo político. Para mim, permanecer aqui com um visto de estudante ou pesquisador é muito melhor”, comentou.