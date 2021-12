Ex-cunhada de Felipe Neto diz que término pode ser benção pra Bruna Gomes: 'Se livrou'

Nesta segunda-feira (27), chegou ao fim o relacionamento de quase cinco anos entre Felipe Neto e Bruna Gomes. Horas antes no mesmo dia, sem especificar o motivo, o influenciador contou que precisava de um tempo e pediu para seus fãs não acreditarem em boatos.

Bruna Gomes chocou muitos dos seguidores do casal ao relatar que o fim do relacionamento aconteceu por parte de Felipe Neto, no dia de Natal, através de uma ligação.

Quem se pronunciou sobre a polêmica do término do ex-casal, foi Thayane Lima, ex-noiva de Luccas Neto, irmão de Felipe Neto. O noivado dos dois chegou ao fim em 2018, após mais de sete anos de relacionamento.

A youtuber gravou uma sequência de vídeo nos Stories dizendo que os internautas lotaram a caixa de mensagens de seu perfil no Instagram, questionando o que ela achava sobre o rompimento de Felipe Neto e Bruna Gomes.

Com indiretas Thayane Lima disse que 'acontecem coisas na nossa vida e que não entendemos, mas depois percebemos o grande livramento que foi'. “Entendedores entenderão”, declarou ela.

A youtuber ainda disse que quem a conhece intimamente sabe sobre sua opinião e pediu para pararem de colocá-la em confusão, porque ela não irá falar nada.

Thayane Lima também compartilhou uma mensagem sobre fidelidade e disse que calada, ela venceria. Os Internautas então começaram a sugerir que ela estava se referindo a seu ex-cunhado Felipe Neto. Em um post de um perfil no Instagram, a youtuber disse que para ela 'Bruna se livrou'.