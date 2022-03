Ex de Sthe, Victor Igoh lamenta internação da influenciadora: 'orar por ela'

Victor Igoh, ex-noivo de Sthe Matos, comentou que soube pelas redes sociais que sua ex-companheira foi internada na UTI com um quadro de hemorragia cerebral, em Salvador.

A baiana passou alguns dias com uma aparente virose, mas noite de segunda-feira (21), sentiu uma dor de cabeça muito forte e foi ao hospital verificar. "Ela realizou uma tomografia e foi constatado um pequeno sangramento no cérebro. Nada muito grave", informou a assessoria da influenciadora, que reforçou que ela está internada apenas para observação.

A equipe da baiana também negou os boatos que surgiram sobre um possível AVC. "Sthe encontra-se totalmente consciente e não sente nenhuma dor", disse.

Seu ex-noivo conversou com o colunista Leo Dias e afirmou que está rezando por sua recuperação. “Acabei de ver a notícia aqui na rede, que Deus abençoe e proteja de qualquer mal. Não há de ser nada e já já ela tá ótima. Orar por ela!“, disse Victor Igoh.

O ex-casal vivenciou momentos conturbados no relacionamento enquanto a influenciadora participava do reality show "A Fazenda 13" (RecordTV). No programa, Sthe esteve bastante próxima de Dynho Alves, o que justificou a decisão do término para Victor.