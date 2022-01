Ex-deputada Kelly Magalhães morre aos 53 anos

A ex-deputada estadual Kelly Adriana Magalhães (PCdoB), professora e líder sindical, morreu nesse domingo (23), aos 53 anos, depois de uma batalha contra o câncer. Kelly foi eleita deputada estadual pelo PCdoB, para o período 2011-2015, depois de atuar como vereadora em Barreiras, no oeste do estado, chegando a presidir o parlamento municipal em duas ocasiões, também pelo PCdoB, entre 2005-2008 e 2009-2012. Em 2010, ela renunciou ao mandato para assumir uma cadeira no Palácio Luís Eduardo Magalhães.

Como deputada, Kelly foi presidente da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Serviço Público (2011) e titular de diversas comissões, como a de Direi- tos da Mulher (2011, 2013-2014) e a Especial da Promoção da Igualdade (2011-2014).

“Kelly Magalhães reunia duas grandes características opostas em uma só pessoa: a combatividade e a amabilidade. Era durona, guerreira, mas de uma empatia enorme, de uma amabilidade extrema. Meu abraço solidário ao seu marido Jorge, aos seus filhos Maria Eduarda e Felipe, aos familiares e aos seus conterrâneos de Barreiras”, declarou o deputado Adolfo Menezes (PSD), presidente da Assembleia Legislativa (Alba). Ele decretou luto oficial na Casa.