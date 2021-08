Ex-deputado baiano Isaac Cunha morre aos 62 anos vítima de infarto

O ex-deputado estadual Isaac Cunha (PT), faleceu nesta segunda-feira (23), aos 62 anos, acometido de um infarto fulminante do miocárdio.

O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), deputado Adolfo Menezes (PSD), lamentou a morte e decretou três dias de luto oficial na Casa.

“Isaac Cunha, em apenas um só mandato, revelou-se um exemplo de representante popular no Legislativo estadual. Muito amável por seus pares e pelo conjunto dos servidores, afeito ao diálogo na ação parlamentar, ele pontilhou o mandato por uma constante preocupação com a democracia, com a garantia dos direitos individuais e com a defesa dos interesses dos trabalhadores”, disse Adolfo.

O governador Rui Costa também lamentou a morte do colega de partido. “Recebi com tristeza a notícia da morte de Isaac Cunha, ex-deputado estadual. Será lembrado pela defesa dos direitos dos trabalhadores e pelos companheiros que fez na Bahia, especialmente em Jequié, Vitória da Conquista e Itapetinga. Meus sentimentos aos amigos e familiares”, escreveu no Twitter.

Formado em Pedagogia, Isaac Cunha foi um atuante deputado na legislatura 2007 – 2011, com expressiva participação em Plenário e em diversas comissões da Casa. Atualmente, era presidente do PT do município de Jequié.