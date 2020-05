Ex-deputado federal Sérgio Gaudenzi morre aos 78 anos

O ex-deputado federal Sérgio Gaudenzi morreu aos 78 anos nesta terça-feira (26). Não há informação sobre a causa da morte e enterro até o momento.

Em nota, o PSB Bahia lamentou a perda. “Meus sentimentos de pesar a toda família deste grande companheiro de partido e de luta democrática. Sérgio Gaudenzi foi um grande quadro do PSB, sempre emprestando seu talento e competência por onde passou. Estamos todos muito tristes, pois em meio a essa pandemia, ele não terá uma despedida a altura do que sempre representou”, diz em nota Lídice da Mata, presidente estadual do partido.

Nascido em Salvador, Gaudenzi começou a vida política no movimento estudantil, na década de 1960. Bastante ligado ao ex-governador Waldir Pires, foi secretário-geral do Ministério da Previdência Social e deputado estadual nos anos 1980, onde foi relator da Constituinte Baiana, além de secretário da Fazenda do Estado e deputado federal nos anos 1990.

Já na década de 2000 foi presidente da Agência Espacial Brasileira, órgão ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia e da Infraero, onde exerceu papel de destaque. Era filiado ao PSB desde 1997, sendo o primeiro baiano a ocupar uma cadeira na executiva nacional.