Ex-deputado Osvaldo Coelho é declarado Patrono dos Projetos de Irrigação de Pernambuco

(Foto: Clemilson Campos)

A família Coelho está em festa! O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, sancionou a Lei nº 17.086 que declara o saudoso deputado Osvaldo Coelho como Patrono dos Projetos de Irrigação de Pernambuco. O projeto foi aprovado na Assembleia Legislativa e é de autoria do deputado estadual Clodoaldo Magalhães (PSB). A nova lei foi publicada hoje no Diário Oficial.



A matéria é um reconhecimento pela dedicação de Osvaldo Coelho para com a agricultura local. Osvaldo foi deputado federal e ficou conhecido como o “deputado da irrigação”. Representante de Petrolina, suas ações para a agricultura irrigada também refletiram em todo Estado.



Osvaldo Coelho morreu em novembro de 2015, em casa, em Recife, enquanto dormia.



Essa é uma das primeiras homenagens de diversas outras que seguramente virão na intenção de perpetuar a memória do famoso político, que teve em vida a glória única de uma companheira da estatura humana e espiritual de Ana Maria Cruz de Souza Coelho.



Leia mais notícias no Alô Alô Bahia