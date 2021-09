Ex-empresário de Ivete é o novo diretor de negócios do Bahia

Depois da saída de Lênin Franco do departamento de marketing, o Bahia já tem um novo nome para comandar o setor. O tricolor acertou a contratação de Ricardo Martins como novo gerente de negócios. A informação foi divulgada inicialmente pelo Bahia Notícias e confirmada pelo CORREIO.

Ricardo Martins construiu carreira no ramo da música. Ele é sócio fundador do Bloco Banda Eva e ex-empresário da cantora Ivete Sangalo. Torcedor e sócio do Bahia, ele passou por um processo seletivo antes de ser escolhido para a função.

No Esquadrão, Ricardo Martins será responsável por cuidar de áreas como o plano de sócios, que tem perdido associados desde o início da pandemia, além da relação com o mercado e o Núcleo de Ações Afirmativas.

A gerência de Negócios do Bahia estava vaga desde julho, quando Lênin Franco deixou o tricolor para assumir o mesmo cargo no Botafogo.