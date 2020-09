Ex-escrevente de cartório de Canavieiras é condenada a nove anos de prisão

Uma ex-escrevente do Cartório do Tabelionato de Notas de Canavieiras, no sul da Bahia, foi condenada a nove anos e oito meses de prisão em regime fechado. Alexandra Campos Vasconcelos foi denunciada em 2019 pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) por crimes de falsificação de documento público, falsidade ideológica, supressão de documento, peculato e corrupção passiva. A sentença foi publicada na quinta-feira (3).

Segundo a denúncia, Alexandra foi flagrada com documentos públicos em sua casa durante uma operação que cumpriu mandados de prisão temporária e busca e apreensão. A promotora de Justiça Maryanna Ferreira Ribeiro explicou que a então escrevente cobrava por pagamento de tributos gerados pela tranmissão de imóveis, mas não recolheu os impostos e taxas aos cofres públicos.

A escrevente ficou com os valores e inseriu em documento público dados falsos, fazendo constar em escritura anotações relativas a livro, folha, ordem e protocolo de imóvel diverso do constante do livro de escrituras. Para providenciar algumas escrituras, ela recebeu para si vantagem financeira indevida.

Diversos atos ilegais praticados por Alexandra foram constatados no decorrer das investigações. Foi detectado ainda que ela assinou documentos sem ter poderes para isso e ocultou documentos em prejuízo de outros. Na sentença, a juíza registra que, durante a fase preliminar, Alexandra Vasconcelos confessou várias práticas delituosas, afirmando que desde o ano de 2013 inseria informações falsas em documentos públicos.