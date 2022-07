Ex-esposa de Jonas Esticado expõe traições do sertanejo durante o resguardo; assista

Uma mulher cansada de ser traída, é capaz de expor tudo na internet ou na Justiça. No caso de Herica Oliveira, ex-esposa do cantor Jonas Esticado, ela não aguentou esconder toda a situação e, durante um vídeo de uma hora de duração, contou tudo o que estava guardando dos seguidores.

A influenciadora chocou os internautas ao revelar que viveu traumas com o sertanejo, principalmente durante o período do resguardo do primeiro filho do casal. Ela se envolveu com o artista quando tinha apenas 16 anos, mas só aos 19 saiu da casa dos pais para morar com Jonas por causa da gravidez.

“Antes disso já tinham acontecido muitos episódios de traições, discussões, de muitas coisas. Eu não podia nada, vivia em um relacionamento tóxico e ninguém sabia. Nem eu mesma sabia. O tempo foi passando, eu achava que relacionamento era isso. Gerou uma dependência emocional. Eu achava que não vivia sem ele”, contou.

Durante a gravidez, as traições foram constantes e Herica achou que iria perder o filho com tanta decepção e tristeza.

Eu sonhava com uma gravidez na qual o pai chega em casa e conversa com o bebê na barriga, seria a gravidez dos sonhos. "Mesmo com tantas provações, eu amei demais gerar meu filho, foi mágico e difícil. Tive meu filho com 36 semanas [...] por cesariana. Ele me acompanhou no dia do parto. Meu filho nasceu saudável. No resguardo eu descobri mais traições".

"Tive uma depressão pós-parto. No terceiro dia ele foi para o Jonas Sunset, uma festa aqui na cidade. Saiu de casa Às 16h, eu estava operada. Foi uma provação, eu tinha 20 anos. Ele foi lá, cantou, e só chegou às 7h da manhã. Passei a noite inteira com os seios doendo e vazando, operada. Nesse dia eu tive ódio, eu fui desprezada”.

Por fim, ao longo dos 60 minutos de vídeo, ela fez um pedido sério ao ex-companheiro, que não se manifestou até o momento. “Eu só estou te pedindo, Jonas, dignidade. O mínimo de consideração que você poderia ter por mim e por nosso filho era ter nos dado conforto que a gente merece. Você sabe o quanto eu sofri e o quanto a gente batalhou junto”.