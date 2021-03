Ex-governador morre de covid-19 após esperar 3 dias por leito de UTI

O ex-governador de Goiás Helenês Cândido, 86 anos, morreu de covid-19, após esperar três dias por um leito de UTI no estado. Ele morreu quando estava sendo transferido de ambulância do hospital em que estava internado para um leito em Caldas Novas, na região sul de Goiás.

Cândido testou positivo para a Covid-19 no início de março, junto com a esposa, Lila Morais. Assim que diagnosticados, os dois foram internados em um hospital particular em Goiânia. Após uma semana, apresentaram melhora, receberam alta e voltaram para Morrinhos, onde moram.

Na última sexta-feira (12), o ex-governador voltou a apresentar sintomas da doença e foi internado em um hospital da cidade. O quadro se agravou e ele foi intubado no dia seguinte. Ele estava um hospital de campanha.

No domingo (14), a situação piorou e ele precisava de um suporte de uma UTI completa e entrou na fila de regulação. No entanto, a vaga só ficou disponível na quarta-feira (17), no Hospital e Maternidade Nossa Senhora Aparecida, em Caldas Novas, a 265 km de distância de Santa Helena de Goiás.

Helenês deixa a esposa e dois filhos. Segundo a família, o corpo do político será enterrado às 10h desta quinta-feira, no Cemitério São Miguel, em Morrinhos, cidade onde nasceu.