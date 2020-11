Ex-integrante do Baralho do Crime da Bahia é preso em São Paulo

Um traficante que estava no Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP) até agosto foi preso durante uma blitz em São Paulo no sábado (7). Acusado também de homicídios, ele agia nos bairros Gleba e Phoc em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. O nome do preso não foi divulgado.

Segundo o o titular da 4ª Delegacia de Homicídios (DH), delegado Yves Correia, o criminoso saiu do baralho do crime depois de ter a prisão revogada. Agora, houve novo pedido aceito. O delegado explica que ele costumava usar adolescentes para cometer crimes - um deles foi apreendido e confessou participar de ações criminosas sob comando do bandido.

"Ele estava sempre mandando matar e comandando o tráfico de drogas na região. A gente já tinha vários inquéritos de investigação de homicídios. Depois de comprovarmos a autoria em vários crimes conseguimos dois mandados de prisão temporária", explicou.

A pedido da unidade baiana os mandados foram disponibilizados no Banco Nacional de forma pública para facilitar a localização da medida cautelar contra o criminoso, que acabou preso pela polícia paulista. O pedido de transferência dele, que está em uma unidade de Cubatão, em Santos, já foi feito.