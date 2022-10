Ex-jogador do Ceará pede que bolsonaristas atropelem quem passa fome

Que o fanatismo político é complicado, isso todo mundo já sabe. Mas acabar expondo a opinião, pode causar problemas. Esse foi o caso do ex-jogador de futebol Fabrício Manini, de 42 anos. Ele, que já passou pelo Ceará, comentou que as pessoas que estão passando fome no Brasil deveriam ser atropeladas.

Tudo começou após o anúncio do segundo turno para a corrida presidencial. Com Lula (PT) e Bolsonaro (PL) disputando a vaga de chefe executivo, várias pessoas deram suas opiniões nas redes sociais. O jogador foi um deles que, em seu Instagram, resolveu desabafar sobre o nordeste ter conseguido virar os votos a favor do candidato de esquerda.

"Depois do resultado do primeiro turno das eleições, espero que todos os eleitores do Bolsonaro, assim como eu sou, quando encontrar alguém passando fome ou pedindo algum alimento, não ajude. Passe com o carro por cima da cabeça, pro país não ter mais despesas com esses vermes", escreveu.

O padre Júlio Lancellotti aproveitou a postagem no Instagram do ex-jogador e compartilhou no Twitter criticando o comportamento do atleta que se diz cristão e a favor dos bons costumes.

"O Instagram apagou e eu coloquei outra vez. Como é uma mensagem de ódio, fazem denúncia, mas tinham que denunciar quem publica isso. É terrível, né? Ele é um ex jogador de futebol", disse o padre em conversa ao site Extra nesta segunda-feira (3).