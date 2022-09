Ex-'Malhação', Ludmila Dayer revela diagnóstico de esclerose múltipla

A atriz Ludmila Dayer, que fez parte de Malhação nas temporadas de 1995 e 2007, revelou que foi diagnosticada com esclerose múltipla. Ela falou do assunto em uma live no Instagram na quarta-feira (28), falando como descobriu a doença e como tem lidado com a questão.

Dayer, que tem naturalidade americana, mora nos EUA. Ela contou que começou a notar problemas na visão e também de cognição. Ela disse que diante dos primeiros sintomas fez mudanças na alimentação, cortando a carne, ovo, comidas com gordura, glúten, cafeína e álcool.

"Era um sintoma atrás do outro e, por isso, fui procurar o médico. Não conseguia enxergar direito, minha fala não acompanhava os meus pensamentos, tinha problemas de memória e muitas dores no corpo. Ia de um cômodo para o outro e não lembrava o que tinha ido fazer", relembrou.

Ela disse ainda que a suspeita é que a doença tenha surgido por conta do vírus Epstein-Bar (EBV), que pode ser transmitido por transfusão de sangue, saliva e contato com objetos contaminados.

O processo até a conclusão do diagnóstico levou cerca de um ano, diz. Agora, ela continua tentando controlar a doença com a alimentação. "Tirei glúten, ovo, carne animal. Tudo que alimentava o vírus e provocava os sintomas. Também passei a comer coisas que desinflamam meu organismo".

O EBV é o mesmo vírus que provocou sintomas de esclerose relatados por outras famosas, como Guta Stresses, de 49 anos, e a humorista Claudia Rodrigues, de 52.