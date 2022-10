Ex-ministra Damares Alves é eleita senadora pelo DF

A ex-ministra Damares Alves (Republicanos) foi eleita neste domingo (2) como senadora pelo Distrito Federal. Damares, que comandou a pasta da Mulher, Família e Direitos Humanos no governo Bolsonaro, teve apoio da primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Com 81% dos votos apurados, a candidata do Republicanos tem 45% dos votos válidos, contra 26,64% de Flávia Arruda (PL).

Michelle se referiu a Damares como "minha irmã, minha amiga, minha eterna ministra". "Não mexam com ela. Se mexer com ela, você vai mexer comigo", disse ela em setembro, ao anunciar o apoio.

Damares disputava a vaga, entre outros, com Flávia Arruda (PL). Além de ser do mesmo partido do presidente, ela também foi ministra no governo dele, atuando na Secretaria de Governo.

Damares chegou a ser cogitada como vice na chapa de Bolsonaro. Ela decidiu concorrer ao Senado ou Câmara em fevereiro,a firmando que tinha possibilidades de sair candidata em seis estados diferentes.

O Amapá era uma possibilidade, mas ela iria entrar em conflito com o candidato David Alcolumbre (União Brasil), que busca reeleição. Ela acabou mudando o domicídio eleitoral para o DF em abril.

"Eu quis concorrer ao Senado pelo Distrito Federal porque sempre morei aqui. Eu vou ganhar dessa vez, a Flávia ganha depois", disse ela em entrevista ao UOL. As duas candidatas trabalharam juntas, mas nunca tiveram relação próxima, embora mantenham um tom de cordialidade.