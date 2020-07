Ex-mulher de vereador acusado de espancar filha diz que foi agredida por 18 anos

Após ver sua filha denunciar que foi agredida pelo pai, o vereador José Alberto de Carvalho, de Campo Formoso, Simone contou em vídeo que foi agredida pelo ex-marido durante os 18 anos em que estiveram juntos.

“Sofri muito durante 18 anos. Eu não preciso, não quero e nunca queria ter que falar o nome dele, quem me conhece de verdade e quem sabe minha história com ele, todos se sentem aliviado por eu estar longe dele, sentem que sou uma mulher forte e guerreira por eu deixar ele. Era uma relação abusiva, que estava eu e meus filhos”, relatou a mãe de Rafaella Carvalho, que tem 18 anos.

No vídeo ela disse também que as agressões não eram físicas, mas mentais também. A própria filha costumava receber castigos físicos do pai e Rafaella só não denunciou antes pois era menor de idade.

Simone atualmente mora nos Estados Unidos para ficar longe do ex-marido. "Quem é próximo de mim sabe o alívio que eu tive e como eu estou melhor longe dele", disse ela que tem medida restritiva contra o vereador.

Rafaella morava com a mãe nos Estados Unidos onde cursa medicina e possui notas altas. "Ela voltou ao Brasil e o pai, que deveria protegê-la de todos os julgamentos é quem a agride", desabafa.

Ao mencionar as agressões, Simone disse que sabe “que no segundo dia dói mais do que no primeiro dia” e afirmou que não se importa com as ameaças que o vereador fez a ela.