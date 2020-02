Ex-namorada de Gugu revela intimidades do apresentador e critica Rose Miriam

Foto: Reprodução

Fabiana Andrade, ex-namorada de Gugu Liberato, se manifestou pela primeira vez após a morte do apresentador. Durante entrevista ao jornal Extra, ela revelou o motivo de ter ficado em silêncio, contou intimidades do ex-namorado e alfinetou Rose Miriam, mãe do filho dos apresentador.

Fabiana e Gugu namoraram por três meses em 2001. O relacionamento foi assumido durante o carnaval daquele ano. “Lembro que todo mundo queria tirar foto da gente, passamos pelo Camarote da Brahma, mas antes ele ficou do lado da minha mãe em outro espaço enquanto eu desfilava. Eu era rainha de bateria da Império Serrano”, recorda.

O fim do relacionamento dos dois aconteceu após a mãe do apresentador, Maria do Céu, opinar que esse seria o melhor caminho, já que os dois tinham vidas muito diferentes. Mesmo assim, os dois mantirevam uma amizade.

"Ele sempre foi um amigo querido, não queria me pronunciar sobre a morte dele por isso. Tive depressão, fiquei muito triste mesmo", lembrou ela ao Extra.

Na fase do namoro, ela conta que Gugu já falava em filhos. “Era o sonho dele ser pai. Ele chegou a cogitar comigo, mas eu era muito nova, tinha 22 anos”, conta ela, hoje com 40.

Ao ler as notícias que colocam a companheira de Gugu Liberato, Rose Miriam, de um lado e a família dele de outro numa disputa pela herança do apresentador, Fabiana não titubeia. “Se eu fosse a mãe dos filhos dele, jamais faria isso que ela está fazendo. Pelos meus filhos. Aquelas crianças não merecem estar no meio disso. Vejo o João Augusto em fotos e queria dar um abraço nele. Ele é o Gugu escrito”, opina.

Fabiana destaca a generosidade do ex. “Ninguém precisava pedir nada a ele. Uma vez o Gugu foi para a Bahia e me trouxe uma blusa cheia de pedras que hoje valeria uns R$ 3 mil. Ele adorava dar presentes”.

Sexualidade do apresentador

A modelo destaca ainda a discrição com a qual Gugu mantinha sua vida pessoal. “Acho um absurdo quando me perguntam se ele era ou não era (gay). O que posso dizer é que ele foi um grande amigo e um homem exemplar”, descreve.

O último encontro entre Fabiana e Gugu aconteceu em 2015 quando ela fez uma participação no programa dele, na Record, num de seus mais famosos quadros. “Ele estava testando de novo a Banheira do |Gugu e como fiz parte, ele me convidou. Depois fui até o camarim e fizemos uma foto. Ele sempre gentil e amável”, relata.

Fabiana ficou conhecida nos muitos desfiles de escola de samba que fez. Hoje, mãe de um garoto de 11 anos e estilista de biquínis, ela não quer voltar à Avenida nem saber dos holofotes: “Cansei de tudo isso. É um meio muito difícil. Meu último desfile foi há três anos. Agora vou só para assistir”.