Ex-namorado é preso por matar e esquartejar rapaz de 21 anos em Itinga

Dois suspeitos pela morte de Roberth Gonçalves Lopes, 21 anos, foram presos nesta semana, depois de se apresentarem com os advogados na 27ª Delegacia (Itinga), que investiga o crime. Um deles se entregou na terça (5) e outro na manhã desta quinta (7), para cumprimento dos mandados de prisão preventiva.

O corpo de Roberth foi achado esquartejado no final de setembro na localidade de Jambeiro, em Itinga, quatro dias depois da família registrar o desaparecimento dele.

Segundo as investigações, a dupla é investigada por matar e ocultar o cadáver da vítima - o motivo seria ciúmes, já que um dos acusados é ex-namorado de Roberth e não aceitaria o fim da relação.

Crime

A titular da 27ª DT, delegada Elaine Laranjeira, explicou que familiares da vítima registraram ocorrência do desaparecimento de Roberth no dia 20 de setembro. “As equipes iniciaram as diligências que culminaram na localização do corpo dias depois. A vítima foi esquartejada e enterrada em uma área verde, destinada às atividades de uma comunidade religiosa”, explica.

De acordo com as investigações, o crime teria sido motivado por ciúmes. “Roberth já havia tido um relacionamento com um dos suspeitos e foi a casa dele para buscar roupas e alguns objetos pessoais”, disse a titular.

O inquérito policial deve ser finalizado nos próximos dias e encaminhado à Justiça. Os dois presos estão à disposição da polícia.