Ex-panicat fala sobre 'perseguição' a Neymar e Medina: 'Má-fé'

Depois de aparecer em um vídeo aparentando estar seguindo o jogador Neymar, a ex-panicat Carol Sertório, a Carol Narizinho, ironizou a repercussão do caso. "O jeito é chorar de rir, né?", comentou. Nas imagens, feitas em Barra Grande, na Bahia, Neymar aparece sendo puxado pelo amigo Gabriel Medina, com duas loiras atrás.

Carol gravou vídeos no Instagram com a amiga Vanessa falando da cena. "É assim, gente, a dancinha", explicou Vanessa, imitando Medina. "A gente tá rindo muito. Apesar de tudo, tá muito engraçado", diz Carol. "Apesar de vocês falarem o que nem sabem", acrescentou a amiga.

Carol garante que todos estavam se divertindo. "Gente, o jeito é rir. Brincadeiras à parte, não é nada disso que tão falando aí, não é esse monte de besteira. A gente tava com eles se divertindo, tá bom?", afirmou.

Briga com blogueira

Segundo o Notícias da TV, do Uol, apesar de demonstrar alegria Carol ficou irritada com a influencer que disseminou o vídeo, Rainha Matos. "Nossa, Rainha, eu te respeitava", escreveu ela em uma mensagem enviada no dia 30 de dezembro.

A blogueira publicou um print da tela para dar a resposta, afirmando que nem sabia que era Carol Narizinho na imagem quando divulgou. "Nunca te desrespeitei, postei um vídeo de duas tontas correndo atrás do Neymar e uma delas era você. Inclusive, eu nem sabia que era você, eu achei que eram só duas sem noções aleatórias correndo atrás de jogador de futebol, aí o pessoal começou a marcar você e sua amiga e aí eu tive certeza que eram duas aleatórias!", diz.

Rainha Matos disse ainda que Carol só não gostou do vídeo porque Neymar e Medina aparecem "fugindo" dela. "Se fosse o Neymar te beijando, ou conversando no pé do ouvido com você, você iria amar o biscoito".

Em nota ao Notícias da TV, contudo, Carol Narizinho negou que tenha brigado com a blogueira. Um vídeo resposta da loira para influencer foi divulgado.

"Quem gravou esse vídeo agiu de má-fé para me afetar. Cortou o vídeo porque a gente tá o tempo inteiro com eles na festa. Estou com todas as pulseirinhas aqui", diz, mostrando o braço.