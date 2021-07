Ex-participante do MasterChef 2020 morre por complicações da covid-19

Aos 41 anos de idade, a cozinheira Cecília Ramos morreu em decorrência de complicações da covid-19 neste sábado, 3. Ela foi uma das participantes do MasterChef Brasil 2020, na Band, com Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Paola Carosella como jurados.

Cissa Pretinha, como era conhecida, estava internada há mais de um mês por causa do coronavírus, inclusive na UTI, mas não resistiu.

O velório e o sepultamento estão marcados para a tarde deste domingo, 4.

"Com muita tristeza informo que, na data de hoje, veio a falecer minha esposa, nossa eterna amiga Cecília", escreveu o marido dela, Francisco, com quem era casada desde 2016. Ela também deixou o filho, Emmanuel Victor.

Em abril, o marido fez uma declaração de amor para Cecília no Instagram, quando a cozinheira completou 41 anos. "Tenho muito respeito e admiração a tudo o que ela já passou, tudo o que ela já fez, os aprendizados, as histórias, as lutas, ela consegue ser forte e sensível, inteligente e criativa, aventureira e dedicada, engraçada e profunda. Ela vai onde quiser, ela pode ser oque quiser. Beijos apaixonados do seu maridão", escreveu na legenda da foto da mulher.

Durante a edição do MasterChef de 2020, Cecília conquistou o público pela simpatia e ficou marcada por um dos pratos que realizou, inspirada na pandemia de covid-19, segundo internautas Isso porque, ao empratar a comida, a cozinheira deixou todos os elementos muito distantes uns dos outros.

Os telespectadores não perdoaram e brincaram com a situação. "Triste que os jurados não entenderam o conceito desse prato da Cecília fada, que respeita o distanciamento até na comida", se divertiu uma internauta. "Até o prato da Cecília respeita o isolamento e você não", alfinetou outro.