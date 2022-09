Ex-participante do ‘MasterChef’ está na UTI e pede orações

Angélica Vitali, especialista em gastronomia molecular e conhecida por sua participação no MasterChef Profissionais, em 2017, está internada na UTI, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC). A notícia foi divulgada em seu Instagram nesta semana.

"Estou bem, estável e aqui na UTI. O melhor lugar para se estar em um hospital, sendo cuidada por uma equipe linda", informou Angélica, pedindo, ainda, para seu público continuar em corrente de oração.



Na última quinta-feira, 22, ela fez um vídeo detalhando sua situação, dizendo que faria um exame para "ver se o organismo tem resistência ao anticoagulante". "Comecei a sentir, vocês podem notar, meu rosto com a boca um pouquinho mais fechada, minha mão voltou a formigar e fui pegar uma lata de refrigerante e senti que estava muito pesada", relatou.



Apesar do susto, Angélica disse que, "felizmente, ele [o AVC] foi bem fraquinho". Ela também agradeceu o apoio dos seguidores e alertou a importância de se atentar aos sinais do corpo e procurar ajuda médica.