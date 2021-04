Ex-prefeito ACM Neto inicia em maio agenda de viagens pelo interior

O ex-prefeito ACM Neto agendou para início de maio a retomada da série de viagens ao interior, com mudanças em relação ao formato adotado no começo do ano, cujo foco era a troca de experiências com gestores de cidades eleitos ou reeleitos pelo DEM. “Em vez do bate-volta de antes, com viagens curtas de um dia, em média, a ideia é passar de dois a três dias em municípios de uma só região até esgotarmos todas”, disse o ex-deputado Luciano Ribeiro, que assumiu a coordenação da agenda do presidente nacional do DEM no interior. A primeira região onde a caravana de Neto vai passar é a Chapada Diamantina, embora a lista de cidades e a data precisa da viagem ainda não estejam fechada.

Troca de roupagem

“Diferente das outras vezes, a nova agenda terá caráter menos político. Nas visitas, o objetivo é se encontrar com representantes de segmentos de forte vocação em determinada área e líderes comunitários, para ter um amplo diagnóstico do que é necessário para desenvolver social e economicamente cada região”, emenda Ribeiro.

Lado A, Lado B

Em sucessivas entrevistas, ACM Neto afirmou que o périplo pelo interior não significa um tipo de pré-campanha antecipada ao governo da Bahia em 2022. Também nunca negou que a série de visitas sirva para ampliar a rede de contato com lideranças políticas e empresariais das mais diferentes regiões do estado, como parte da estratégia para pavimentar sua eventual candidatura ao Palácio de Ondina. Assim como a participação em eventos como o de hoje em Feira de Santana, onde Neto ganhou lugar de destaque na inauguração da nova Avenida Josias Ribeiro, uma das mais importantes da cidade, a convite do prefeito Colbert Martins (MDB).

Suprema brecha

A decisão do Supremo que abre precedente para que CPIs sejam instaladas por ordem judicial animou a oposição na Assembleia, que historicamente tem extrema dificuldade para emplacar comissões parlamentares de inquérito na Casa. Com 17 membros, a bancada só precisa, em tese, de outros quatro da ala mais independente da base aliada para atingir o mínimo de 21 assinaturas e pedir a criação à Justiça. Só não nutrem esperança quanto à CPI dos Respiradores, que já sofre resistência entre oposicionistas, que dirá do outro lado.

Água no carvão

Produtores de gado na Bahia preveem para curto ou médio prazos uma crise de abastecimento de carne a reboque da redução na oferta de animais para reposição do rebanho em todo o Brasil - o que puxou a alta no preço dos bezerros e novilhas e, por consequência direta, o do produto em frigoríficos e supermercados. Em algumas praças, a arroba do bezerro pulou de aproximadamente R$ 380 para até R$ 510 em cerca de seis meses, o que já encareceu bastante a cotação do boi gordo após a pandemia.

Procura e oferta

Com o galope nos valores de venda do gado de reposição para engorda e pouca facilidade de encontrá-lo nos principais mercados produtores, a estimativa entre pecuaristas é de que, em poucos meses, o preço da carne dispare ainda mais.