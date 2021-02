Ex-prefeito de Amargosa, Valmir Sampaio morre de covid-19

Ex-prefeito de Amargosa, Valmir Sampaio morreu vítima da covid-19 nesta quarta-feira (17). Ele tinha 58 anos e estava internado no Hospital do Subúrbio, em Salvador.

A prefeitura de Amargosa divulgou comunicado lamentando a perda e decretando sete dias de luto oficial. Valmir foi prefeito da cidade de 2005 a 2012 e também foi vereador por quatro mandatos, desde 1989.

O governador Rui Costa também lamentou a morte. "Muito triste com a notícia da morte do companheiro Valmir Sampaio, ex-prefeito de Amargosa. Uma grande liderança da região que muito contribuiu para o desenvolvimento do nosso estado a partir dos avanços que promoveu em Amargosa e região. É mais uma vítima da covid-19, que já nos causou tantas dores. Sua luta será sempre lembrada, Valmir. Meus sentimentos aos familiares, amigos e moradores da nossa bela Amargosa", escreveu o petista nas redes sociais.

Valmir era técnico em contabilidade e estudava também Educação no Campo pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). Ele também tinha experiência na área de Administração de Empresas e Administração Pública. Também foi pesquisador do Fundeb.

A UFRB divulgou nota lamentando e relembrando Valmir. "Inquieto, curioso, sedento de conhecimento, em 2020, aos 57 anos, Valmir Sampaio ingressou como aluno da UFRB, no curso de Licenciatura em Educação do Campo. Foi certamente uma ação deliberada para melhor se aproximar e contribuir com a universidade pela qual ele tanto lutou e onde vinha atuando como membro da Comissão Própria de Avaliação (CPA). Valmir deixa um grande legado como pessoa e como gestor público", diz o texto.

A instituição ainda destaca que ele exerceu "grande liderança" na luta pela UFRB e pela implementação do Centro de Formações e Professores (CFP). "Uma vez criado o CFP/UFRB, campus Amargosa, em 2006, Valmir, já na condição de prefeito, apoiou incondicionalmente o novo Centro, disponibilizando espaços físicos para alocar o CFP (a antiga sede da Secretaria Municipal de Educação e, posteriormente, a escola Dinorah Lemos da Silva), servidores municipais para apoio às atividades administrativas, bem como doação do terreno onde atualmente encontra-se a sede do campus e o prédio da CAsA do Duca (antiga delegacia de polícia). Além disso, cumpre destacar os inúmeros apoios dado pela sua gestão à realização de atividades de ensino, pesquisa e extensão".