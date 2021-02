Ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy fura fila da vacina para a covid-19

O ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, de 66 anos, furou a fila e tomou a primeira dose da vacina contra a covid-19. O caso aconteceu no mês passado e foi divulgado nesta quinta-feira (18) pela revista "L'Express".

No país europeu, até o momento, estão sendo vacinados apenas os franceses com mais de 75 anos, profissionais da saúde e pessoas com comorbidades. Sarkozy foi vacinado no Hospital Militar de Percy, em Clamart, na periferia oeste de Paris.

A equipe do ex-presidente não quis comentar o caso. Sarkozy estava mantendo uma postura extremamente crítica contra a campanha de vacinação, acusando-a de ser lenta, além de ressaltar a falta de doses.

De acordo com os últimos dados divulgados, a França já administrou 3.329.461 doses de vacinas contra a covid-19, com 923 mil pessoas já recebendo a segunda aplicação do imunizante.

Essa não é a primeira polêmica que Nicolas Sarkozy se envolve: ele está sendo investigado pela Procuradoria Nacional Financeira (PNF) por suspeita de "tráfico de influência" e "ocultação de crime ou delito", relacionadas às suas atividades de consultoria na Rússia.