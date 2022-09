Ex-presidente da Vila Isabel é executado na frente da esposa e filha

O ex-presidente da escola de samba da Unidos de Vila Isabel, Wilson Vieira Alves, conhecido como Moisés, foi executado na noite deste domingo (26), na região da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

No veículo também estavam a esposa do ex-presidente, Shayene Cesário, que é musa da Portela, e a filha, Ana Patrícia, de 9 anos. Ambas seriam deixadas na Quadra da Portela para os ensaios do grupo.

De acordo com informações do G1, os assassinos estavam em uma moto e pararam em frente ao veículo, apontando armas para Moisés, que estava do lado de fora, retornando para o carro após comprar medicamentos em uma farmácia próxima.

O Grupo Especial de Local de Crime (GELC) da DHC, esteve no local junto com investigadores e peritos. O corpo foi liberado para o Instituto Médico-Legal (IML).

A viúva e o filho de Moisés, Wilsinho Alves, estiveram na delegacia para prestar depoimento. Shayane alegou, em conversa o jornal O Globo, que teme pela própria vida, já que foi testemunha do assassinato. O delegado do caso, Mário Andrade, informou que "nenhuma linha de investigação está descartada".

Moisés, em 2010, foi preso acusado de controlar pontos de máquinas de caça-níquel em Niterói e São Gonçalo. Em 2011, ele foi condenado a 23 anos de reclusão em regime, inicialmente, fechado pelos crimes de contrabando. No entanto, foi solto em 2012, quando conseguiu um habeas corpus.