Ex-procurador da Lava Jato, Dallagnol é eleito deputado federal pelo Paraná

O ex-procurador da Operação Lava-Jato Deltan Dallagnol, do Podemos, foi eleito deputado federal pelo Paraná. Ele foi o mais votado do seu estado: com 99,07% das seções totalizadas, ele tinha 343.610 votos computados, tendo logo atrás a petista Gleisi Hoffman, com 258.811 votos.

Dias antes da eleição, nas redes sociais, o futuro deputado federal do Paraná chegou a provocar o ex-presidente Lula (PT), candidato à presidência. O agora político usou o famoso “Powerpoint”, que ligava o petista a esquemas de corrupção, em uma jogada de marketing para a campanha.

“‘Não entendi, faz um Powerpoint’. Bom, pediram tanto que aí está, o mais novo e atualizado Powerpoint. E se reclamar eu faço outro. Se você quer levar a Lava-Jato pro Congresso Nacional, ajude a deixar esse Powerpoint famoso também e vamos juntos de 1919 no dia 2 de outubro!”, escreveu o deputado.

Além dele, o ex-juiz Sérgio Moro (União Brasil), também da Lava Jato, foi eleito senador pelo Paraná.