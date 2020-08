Ex-secretário da Cultura, Jorge Portugal é internado no Hospital Roberto Santos

O ex-secretário estadual da Cultura, professor Jorge Portugal, 64 anos, foi internado no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em Salvador, na tarde desta segunda-feira (3). Segundo a assessoria da unidade, Portugal, que também é compositor, poeta e apresentador, deu entrada no hospital no início da tarde e foi atendido imediatamente.

Segundo o primeiro boletim médico divulgado pela unidade, por volta de 16h40, o paciente foi admitido "em estado crítico". Ainda de acordo com o comunicado, "o professor e ex-secretário de Cultura da Bahia apresenta quadro de choque cardiogênico e está, neste momento, em coma induzido".

Atualização (20h15): Luto na Bahia: morre o professor Jorge Portugal, ex-secretário da Cultura

Assim que ele foi internado, foi colhido material para teste RT-PCR, exame que identifica o novo coronavírus, o que tem sido uma medida protocolar. O professor foi atendido em casa por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros.

Natural de Santo Amaro, no Recôncavo, Portugal é um compositor e letrista aclamado, com parcerias de sucesso com Roberto Mendes, em ‘Só Se Vê Na Bahia’, e com Raimundo Sodré, em ‘A Massa’.

Deixou a Secretaria da Cultura da Bahia em 2017, alegando questões pessoais e profissionais. Na TV, foi o idealizador e apresentador do programa “Aprovado”, exibido na TV Bahia.