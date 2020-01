Ex-The Voice Kids se apresentam no Shopping Piedade neste sábado (4)

Ex-participantes baianos do The Voice Kids, reality da Rede Globo, vão se apresentar neste sábado (4) no Shopping Piedade, em Salvador.

O pocket show terá Nicolas Silva, Robert Lucas e Julie de Assis, a partir das 17h, na praça de alimentação do piso L4. O evento é gratuito.

A ação faz parte do lançamento da nova temporada do The Voice Kids, que estreia no domingo (5).

SERVIÇO

O quê: Pocket Show - The Voice Kids

Onde: Shopping Piedade

Quando: Sábado, 04 de janeiro

Horário: 17h

Ingressos: Gratuito