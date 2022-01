Ex-vereadora e outras duas mulheres da mesma família morrem em acidente na BR-116

Um acidente na BR-116, em trecho próximo da cidade de Poções, no sudoeste da Bahia, vitimou três mulheres da mesma família na manhã desta terça-feira (11).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 7h, o carro em que as três estavam colidiu com um caminhão no km 766 da rodovia.

As vítimas foram identificadas como Marli Novaes, Marleide Nunes (mãe e filha) e Natana Silva (sobrinha de Marli). Todas eram residentes da cidade de Jaguaquara.

Marleide Nunes, inclusive, foi vereadora de Jaguaquara por dois mandatos, entre 2005 e 2008, e 2013 e 2016. Com seu falecimento, a Câmara Municipal decretou luto oficial de três dias.

Nas redes sociais, a prefeitura de Jaguaquara ainda comentou sobre a morte das três: “Nesse momento de dor e muita tristeza nós da equipe da prefeitura municipal nos solidarizamos com amigos e familiares de nossas amigas Marleide Nunes, Marli Novaes e Natana Silva, vítimas de um acidente trágico ocorrido na manhã de hoje. Que Deus possa confortar os corações de todos. Consternados todos estamos…”

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT). O motorista do caminhão, que não teve a identidade divulgada, sofreu apenas ferimentos leves. A PRF investiga as causas do acidente.