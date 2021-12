Ex-Vitória, meio-campo Fernando Neto é anunciado pelo Cruzeiro

O Cruzeiro anunciou nesta quinta-feira (9) a chegada de cinco reforços para a temporada 2022. Entre eles, um jogador bem conhecido do torcedor do Vitória: Fernando Neto. O atleta tem 28 anos e atua no meio-campo e como lateral.

Fernando Neto estava no Leão desde 2020 e, ao todo, usou a camisa rubro-negra em 72 partidas. Em 2021, participou de 34 jogos, e marcou três gols. Já no ano anterior, foram 38 duelos pelo time, também com três gols marcados.

Antes de atuar pelo Vitória, Fernando Neto já defendeu Paraná, Fluminense, STK Samorin (Eslováquia), Santo André, Vila Nova-GO, Macaé e Paços Ferreira. Ele foi revelado pelo Fluminense, em 2012.

Os outros quatro reforços confirmados pelo Cruzeiro nesta quinta-feira (9) foram: o lateral Pará, que teve passagens de destaque pelo Santos e Flamengo; o atacante Edu, que foi o artilheiro da Série B em 2021 pelo Brusque; o volante Pedro Castro, campeão da Série B pelo Botafogo; e o meia Filipe Machado, que retorna à Toca da Raposa.