Ex-Vitória, Ronaldo acerta com o Atlético-GO

O destino do goleiro Ronaldo está definido. Após deixar a Toca do Leão, o jogador revelado pelo Vitória vai defender a camisa do Atlético-GO. O atleta de 25 anos teve o seu vínculo com a equipe baiana encerrado em dezembro e ficou livre para assinar com outra agremiação. O novo contrato se encerra no final da Série A do Brasileiro.

Ronaldo já está no CT do Dragão realizando exames médicos e avaliações físicas. Na última terça-feira (4), ele usou as redes sociais para se despedir do Vitória após 91 jogos com a camisa vermelha e preta.

Antes desse desfecho, o Vitória tentou ampliar o vínculo com Ronaldo, mas as partes não chegaram a um acordo pelo reajuste salarial ao longo de 2021. O goleiro foi até afastado pelo clube e depois reintegrado ao elenco.